За 33 евро в Милан и обратно. Куда можно улететь лоукостами из соседних стран

Какие лоукосты «прописались» по соседству с Беларусью

Слетать за тридевять земель и обратно, частенько отдав за это совсем небольшие деньги, можно из аэропортов соседних с Беларусью стран. Вильнюс, например, уже стал привычным пунктом пересадки на бюджетные авиалинии. Главное, чтобы шенгенская виза в кармане была.

Из столицы Литвы сегодня летают Ryanair, Wizz Air и Vueling, Norwegian и WOW air. Все вместе пять бюджетных авиакомпаний только из этого аэропорта «закрывают» 36 направлений. С началом зимнего сезона Wizz Air и Ryanair расширят сеть полетов из Вильнюса.

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air летают также из Каунаса, а еще из Паланги, где помимо них есть и Norwegian.

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В инфографику мы включали беспересадочные рейсы из аэропортов в соседних странах по наличию билетов в августе туда и обратно. Сюда просто добраться из Беларуси — это аэропорты Литвы (Вильнюс, Каунас и Клайпеда), Латвии (Рига), Польши (два в Варшаве), Украине (два в Киеве) и России (три в Москве).

Известно, что в конце сентября Wizz Air начнет летать из Каунаса в Эйндховен (Нидерланды), а из Вильнюса — в Рейкьявик, который стал невероятно популярным направлением после Евро-2016. Ryanair с осени возвращает долгожданные перелеты из Вильнюса в Берлин.

Не страдают от недостатка бюджетных перевозчиков Международный аэропорт имени Шопена в Варшаве и более удаленный от польской столицы аэропорт Модлин. Летают лоукосты в Международный аэропорт «Рига» и в два украинских аэропорта — «Жуляны» и «Борисполь». В России есть смысл припомнить Москву. В августе, например, можно купить билеты на рейсы лоукостов из Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Любопытно, что испанская бюджетная авиакомпания Vueling летает и в Национальный аэропорт Минск. Прямые рейсы из Минска в Барселону от этого перевозчика значатся в расписании, однако цены у авиакомпании при полетах в белорусскую столицу совсем не бюджетные.

Из каких еще аэропортов летают лоукосты (Берем расстояние до 700 километров от Минска) Польша: Люблин (аэропорт Люблин-Сьвидник), Ольштын (аэропорт Olsztyn-Mazury (Щитно-Шиманы), Гданьск (аэропорт имени Леха Валенсы), Краков (аэропорт Краков-Балице). Украина: Львов (аэропорт имени Данилы Галицкого). Россия: Калининград (аэропорт Храброво), Санкт-Петербург (аэропорт Пулково).





Сезоны: высокий и не очень. Из Киева в Дубай и обратно за 360 долларов вместо 900

В высокий туристический сезон (с июня по сентябрь) разница в ценах у лоукостов и традиционных авиакомпаний не настолько разительна, как бывает при покупке билетов на менее востребованное у отпускников время.

Начинать поиск дешевых билетов и выбирать направления можно при помощи специальных поисковиков. Например: skyscanner.com и azair.eu. А потом уже углубляться в изучение сайтов выбранных авиакомпаний.

Например, полет из Вильнюса в Милан и обратно самолетом Ryanair в начале августа обойдется в сумму от 266 евро. А вот на октябрь поисковик подсказывает перелеты стоимостью от 33 евро в обе стороны на тот же маршрут.

Лоукост FlyDubai по осени отвезет в Дубай из киевского аэропорта Жуляны и привезет назад за 360 долларов, с учетом всех налогов и сборов. Такой же полет в высокий сезон, в начале августа, обойдется в сумму от 900 долларов.

Между тем, у лоукостов Ryanair и Wizz Air уже можно найти выгодные перелеты из Польши на осень-зиму. Причем стоимость билетов — от 13 евро туда-обратно. За такую сумму в ноябре-январе можно улететь из Варшавы в Осло, в сентябре-октябре — в Брюссель, Стокгольм, Кельн.

К тому же, за 16−18 евро лоукостеры предлагают полеты из еще одного польского аэропорта — в Гданьске. Речь идет о рейсах в Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Брюссель, Биллунн, Гамбург, Франкфурт, Гронинген, Турку и к норвежским фьордам.

Дорожные расходы. Когда от аэропорта до города — 120 километров

Чтобы сделать билеты более дешевыми, лоукостеры на многом экономят — например, летают из второстепенных аэропортов.

Так, можно прилететь в аэропорт Франкфурт-Хан, от которого до собственно Франкфурта еще 120 километров. Железнодорожного сообщения возле аэропорта нет, ехать во Франкфурт придется на автобусе. Стоимость — от 14 евро. Сумма автобусного переезда до Франкфурта становится вдвое интересней, если знать, что, например, в начале декабря из Вильнюса во Франкфурт-Хан Ryanair может отвезти за 16,99 евро.

Лоукосты, летающие в Осло, часто прибывают в аэропорт Осло Саннефьорд Торп, от которого до норвежской столицы — также почти 120 километров. Добраться до Осло можно автобусами, которые привязаны к рейсам Ryanair и Wizz Air, или поездом — от железнодорожной станции, к которой подвозят бесплатные автобусы. Проезд поездом — от 31 евро, автобусом — от 28 евро. Еще один любимый лоукостерами аэропорт Осло — Рюгге. От него до норвежской столицы поближе — 70 километров. Способы добраться: автобусом и связкой автобуса и поезда. Цены начинаются от 17 евро.

Еще один аэропорт, от которого 120 километров до места назначения — Эйндховен. Туда можно прилететь, если вдруг собрались в Амстердам. За дорогу в Амстердам сначала на автобусе от аэропорта до самого Эйндховена, а потом поездом до Амстердама придется отдать около 22 евро.

Еще несколько впечатляющих расстояний.

аэропорт Мемминген — Мюнхен — 110 километров;

аэропорт Стокгольм-Скавста — Стокгольм — 100 километров;

аэропорт Жирона — Барселона — 90 километров;

аэропорт Веце — Дюссельдорф — 90 километров.

аэропорт Бове — Париж — 70 километров.

Отправляясь путешествовать лоукостами из соседних стран, стоит помнить и о том, во сколько обойдется поездка до аэропорта отправления. До Москвы сегодня можно быстро добраться автобусом (40 рублей, а во время скидок — и 20). Другие примеры:

Вильнюс





прямым поездом — от 30 рублей;

маршруткой прямо в Вильнюсский аэропорт — по 30 рублей.

Прямые маршрутки из Минска есть и в Каунасский аэропорт. Предприимчивые перевозчики доставляют пассажиров в аэропорты Литвы и обратно, делая при этом по несколько рейсов ежедневно.

Варшава





прямым поездом из Минска — от 143 рублей;

связкой поездов через Брест и Тересполь — до 100 рублей;

автобусом Ecolines из Минска в Варшаву — 55 рублей, сейчас есть скидки на вечерние рейсы, благодаря которым цена — 28 рублей.

Стоимость дороги из Варшавы до аэропортов невелика, в том числе в Модлин, который расположен в 40 километрах от города.

И напоследок: не переплатить за регистрацию в аэропорту

Можно крупно потратиться, если не изучить правила регистрации или провоза багажа. Для иллюстрации возьмем такие популярные лоукосты, как Ryanair и Wizz Air.

Фото: Reuters

У Ryanair бесплатно можно провозить две единицы ручной клади (размерами: 55×40×20 см до 10 кг (небольшой чемодан) и 35×20×20 см (дамская сумка или чехол с ноутбуком). Если ручная кладь превышает эти размеры, то его могут разрешить перевозить, но за отдельную плату — 50 евро. Сдавать багаж до 15 или 20 кг можно также за отдельную плату, ну и по 10 евро за каждый килограмм перевеса после 30 кг.

Регистрация в интернете на рейсы Ryanair обязательна. Она открывается за семь дней до полета. Самому также нужно распечатать посадочный талон, за его отсутствие — штраф в 45 евро.

Большинству пассажиров Wizz Air разрешает мелкую ручную кладь бесплатно — только одну единицу багажа, размером не больше 42×32×25 см, не тяжелее 15 кг. Крупную ручную кладь (не больше 56×45×25 см, должна помещаться на багажной полке над головой) можно взять на борт, лишь заплатив сбор.

Требование самостоятельно регистрироваться на рейс онлайн и распечатывать посадочный талон у Wizz Air — по тому же принципу. За регистрацию на рейс в аэропорту придется заплатить от 26 евро.