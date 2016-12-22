Из-за инцидента на БелАЭС Литва вручила ноту и попросила помощи у Брюсселя

Правительство Литвы в четверг вручило белорусскому дипломату ноту в связи с с инцидентом на строительстве Белорусской АЭС в Островце и обратилось в Брюссель с просьбой к Евросоюзу о содействии, передает Delfi.lt .

В МИД Литвы была вызвана временный поверенный Беларуси в делах Литвы Людмила Татаринович.

"Белорусскому дипломату была вручена нота с просьбой как можно скорее провести тщательное расследование этого инцидента и ознакомить с результатами расследования Литву и другие соседние государства, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщил МИД Литвы.

Эти действия были предприняты спустя два дня после того, как Министерство энергетики Республики Беларусь признало, на в этом месяце при перемещении корпуса реактора при строительстве БАЭС имела место "нештатная ситуация".

Должностные лица Беларуси пока отказываются от более подробных комментариев появившихся в СМИ сообщений о том, что произошло обрушение агрегата весом более 300 тонн с высоты нескольких метров.

Литва предлагает Беларуси сформировать международную команду экспертов, которая проанализировала бы результаты расследования и представила бы свои рекомендации. Беларусь также призывают пригласить независимых международных экспертов для оценки годности строительной площадки для БАЭС, строительных работ и их качества.

Литовские министры иностранных дел, энергетики и по вопросам окружающей среды направили письмо заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу и комиссару по энергетике Мигелю Ариасу Каньете, в котором информируют об инциденте и просят ЕС активно посодействовать в решении вопроса о ядерной безопасности, говорится в сообщении министерства.

Это не первое сообщение о вероятных инцидентах на строящейся в Островце атомной станции. Минэнергетики Беларуси подтвердило еще один инцидент - что в апреле были "повреждены поддерживающие конструкции". Минск говорит, что это был незначительный дефект.

Литва критикует Беларусь за то, что при строительстве БАЭС не соблюдаются стандарты безопасности. Минск отметает эти претензии как необоснованные.

БАЭС в 50 км от Вильнюса строит российский концерн "Росатом". Первый реактор БАЭС намечается ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY