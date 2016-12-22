"Гродно Азот" и "Красносельскстройматериалы" - в ТОП-3 убыточных предприятий Беларуси

Производитель грузовых автомобилей и автобусов МАЗ возглавил список самых убыточных ОАО по итогам I полугодия 2016 года, свидетельствуют данные Минфина. Компанию МАЗа составили такие крупные производители, как "Гродно Азот" и "Красносельскстройматериалы", пишет doingbusiness.by .

Второе место по размеру полученных в I полугодии убытков занял производитель минеральных удобрений "Гродно Азот". За шесть месяцев чистый убыток компании составил BYN 45,4 млн, хотя по итогам аналогичного периода прошлого года она сработала с чистой прибылью в размере BYN 25,0 млн. Выручка компании в январе-июне выросла незначительно, всего на 5,3%, до BYN 670,9 млн.

Одна из причин ухудшения финансового состояния "Гродно Азот" – падение поставок азотных удобрений на внешние рынки в условиях нестабильного спроса. По данным официальной статистики, в январе-июле экспорт азотных удобрений в физическом выражении сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 22,8%, до 151,3 тыс. тонн, в стоимостном выражении экспорт сократился на 42,3% и составил USD 69,5 млн.

На третьем месте в числе самых убыточных ОАО оказался цементный завод "Красносельскстройматериалы". По итогам января-июня убыток предприятия составил BYN 25,5 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 75,9%. Выручка завода за шесть месяцев также сократилась на BYN 10,0 млн, до BYN 100,4 млн.

Рост убытков и падение выручки зафиксировали по итогам I полугодия и два других производителя цемента –"Кричевцементношифер" и "Белорусский цементный завод". Отрицательно на показателях предприятий сказались выплаты по внешним долгам, нестабильный спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Общий объем поставок цемента на внутренний и внешний рынки с учетом динамики производства и запасов сократился по итогам семи месяцев, по оценкам агентства "Бизнес-новости", на 6,5%, или примерно на 180 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом первую половину 2016 года заводы работали фактически с нулевой рентабельностью из-за падения цен.

По-прежнему в цементной отрасли наблюдается высокая дебиторская задолженность, которая держится на уровне BYN 100 млн. Дополнительным фактором влияния на показатели деятельности заводов в январе-июне стали незапланированные ремонтные работы, что привело к сокращению производства и поставок продукции.