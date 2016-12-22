Предприятия Гродненской области заключили контракты на поставку в Китай березового сока и хрусталя

По итогам визита делегации Гродненской области в провинцию Ганьсу для участия в 22-й Ланьчжоуской международной торгово-инвестиционной выставке-ярмарке заключены контракты на поставку в Китай березового сока и изделий из хрусталя. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает Международное радио Китая .

Кроме того, большой интерес у китайских партнеров вызвали детское питание ОАО "Беллакт", продукция Дворецкого льнозавода, Рогозницкого крахмального завода и предприятия по производству сывороточно-жирового концентрата "Праймилк".

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время проведенная работа с китайскими партнерами послужит определенным прорывом для поставок на китайский рынок нашей продукции, в первую очередь детского питания. Сейчас "Беллакт" завершает сертификацию продукции для реализации в Китай, определены партнеры для дистрибуции. Мы видим большие перспективы и интерес в поставках другой молочной продукции, льна, крахмала, стекла", - рассказал губернатор.

По итогам визита достигнута договоренность о безвозмездном предоставлении китайской стороне постоянно действующих выставочных площадок в Гродно и гродненской - в Ланьчжоу. Также есть предварительные договоренности о проектах по производству кабельной продукции, труб ПВХ, упаковки для детского питания, а также в сфере строительства. Кроме того, китайская делегация примет участие в традиционной многоотраслевой выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман" осенью в Гродно.