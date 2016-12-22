Гастробар Werden ответил на материал "Твоего стиля ": "Мы за свободу творчества, а маргарин не используем"

5 июля "Твой стиль" в рубрике "Взгляд" опубликовал материал "Что-то не так!" Как в Werden изобрели "бэйгл по-гродненски" , в котором высказывалось частное мнение автора по поводу заказанного блюда. Руководство гастробара прислало письмо, в котором выразило свое мнение относительно описанной в тексте ситуации. Публикуем его на нашей странице.

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Мы всегда рады видеть сотрудников и читателей издания “Твой Стиль” среди гостей гастробара “Верден”. Хотим отметить адекватное освещение информации о нашем проекте “Werden” в городе Гродно со стороны Вашего издательства. Однако обращаем Ваше внимание на статью "Что-то не так!" Как в Werden изобрели "бейгл по-гродненски".

Мы не можем не согласиться с информацией о том, что традиционный еврейский бейгл должен иметь форму русского бублика, а не багета, как он представлен в гастробаре “Werden”. Однако в современной кулинарии мы поддерживаем свободу творчества. Так, бейгл может обретать новые формы, как и сорбе может быть не на фруктовом соке, а на пюре из карельской форели.

Однако, прошу обратить внимание на недостоверную информацию, опубликованную изданием “Твой стиль”, выделенную жирным шрифтом:

“Однако на тарелке передо мной лежал сэндвич из подсохшего покупного мини-багета, по форме напоминающий скорее хот-дог. Тем не менее, начинка попадала под описание из меню: сёмга, руккола, сливочный сыр – который на проверку оказался простым сливочным маслом” и “Наконец, на вопрос о том, как в моем "европейском" бейгле вместо сливочного сыра оказалось масло, через официанта повар пояснил, что это никакое не масло, а сыр маскарпоне. Жирность маскарпоне почти равна жирности сливочного масла, а в исполнении беларуских производителей этот сыр и правда по вкусу напоминает маргарин. Именно поэтому в своих поисках правды я еще минут пять соскабливала ложкой масло/маскарпоне, чтобы распробовать его вкус и получше рассмотреть цвет. И бьюсь об заклад: это было масло. Не поймите меня неправильно: я не исключаю, на кухне трудится искусный полубог, который легким движением превращает воду в крафтовое пиво, а масло – в маскарпоне”.

В ответ на эту информацию сообщаем, что согласно технологической карте, разработанной в нашем гастробаре, это блюдо готовится из багета, подрумяненного перед подачей в печи, сливочного сыра маскарпоне “Сыр мягкий "Маскарпоне", 500 г” “Bonfesto” с массовой долей жира 78% в сухом веществе производства Туровского молочного комбината, свежего шпината, рукколы и слабосолёной семги. Согласно служебной проверке технология не была нарушена. Что касается крафтового пива, то мы работаем с маленькой частной пивоварней в деревне Теребунь, пиво варится одним пивоваром в ограниченном количестве, по оригинальному рецепту и имеет все характеристики крафтового продукта.

Со своей стороны можем провести дегустацию сливочного сыра “Маскарпоне” и натурального сливочного масла жирностью 73%. Оно используется в нашем гастробаре только в выпечке и изготовлении солёной карамели. Маргарин на кухне гастробара “Верден” не используется ни в одном блюде и предприятием не закупается.

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Рэдакцыя “Твайго стылю” дзякуе кіраўніцтву гастрабара Werden за хуткую і адэкватную рэакцыю. Звяртаем увагу, што матэрыял быў апублікаваны ў рубрыцы “Пагляд”, дзе друкуюцца пераважна суб’ектыўныя матэрыялы, якія выказваюць пункт погляду ці ўражанні аўтара, рэцэнзіі ды іншыя матэрыялы тыпу “меркаванне”. Гэты тэкст, у адрозненне ад нашых іншых матэрыялаў, не прэтэндуе на ісціну ў апошняй інстанцыі, але выключна перадае ўражанні аўтара.

Редакция "Твоего стиля" благодарит руководству гастрабара Werden за быструю и адекватную реакцию. Обращаем внимание, что материал был опубликован в рубрике "Взгляд", где печатаются преимущественно субъективные материалы, которые выражают точку зрения или впечатления автора, рецензии и другие материалы типа "мнение". Этот текст, в отличие от наших других материалов, не претендует на истину в последней инстанции, но исключительно передает впечатления автора.

Одновременно благодарим за быструю, полную и адекватную реакцию на нашу публикацию. Хотим обратить внимание, что такой качественный уровень коммуникации все еще, к сожалению, редкость для Гродно, и тут Werden может быть примером для коллег по бизнесу.

Ниже публикуем ответы автора на замечания руководства гастробара.

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Безусловно, я полностью за свободу творчества, и что касается формы бейгла, то готова принять любую - хоть бублик, хоть восьмерку. В России, к слову, их называли даже "еврейскими крендельками". Принципиально, однако, то, что "бейгл" готовится по совершенно другой технологии, чем багет. Общепринятое значение блюда "бейгл" это "выпечка круглой формы из предварительно обваренного дрожжевого теста" (словарь) а багет - французский хлеб (словарь).

Меня, как потребителя, не предупредили, что в гастробаре творчески подошли к приготовлению известного блюда и что бейгл будет приготовлен путем подрумянивания багета. То есть я, как покупатель, в этом случае получила неполную или недостоверную информацию о товаре, на которую имела право согласно п. 1 ст. 7 Закона "О защите прав потребителей":

«Изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах)…” “в отношении пищевых продуктов – о составе, пищевой ценности..” і г.д. (п. 2.4. ст.7).

Этот же документ оставляет за потребителем право не иметь дополнительных специальных знаний. Например, о том, что написано в технологических картах учреждения (п.4 ст.16: "следует исходить из предположения об отсутствии у потребителя Специально знаний о свойствах и характеристика товары (работы, услуги)".

В меню гастробара нет информации о том, что бейгл готовится не по общепринятому рецепту, а из багета

Что касается выделенной жирным шрифтом "недостоверной" информации, то, усомнившись в свежести багета, я задала вопрос официанту, выпекают ли багеты непосредственно в баре. Согласно его ответу, багеты в баре не выпекают, а используют купленные.

Рассуждая о разнице вкуса сливочного сыра и масла, сказать сейчас наверняка что было в том конкретном "бейгле", который попал на стол по моей заказу, теперь уже не представляется возможным. Как отмечено и в статье, и в примечаниях собственников - и жирность, и вкус этих продуктов очень близки. И стоит признать - неточность могла произойти как в приготовлении, так и в определении продукта по вкусу. Что касается слов "маргариновый вкус" - то это не утверждение об использовании конкретного продукта, а описание восприятия вкуса конкретным человеком. Для материалов в рубрике "Взгляд" это допустимо.

Я лично очень благодарна за предложение провести совместно дегустацию сливочного сыра и масла. Со своей стороны предлагаю сделать репортаж из кухни гастрабара Werden. Наверняка, нашим читателям, среди которых есть много поклонников этого заведения, будет интересно посмотреть, как готовятся различные фирменные блюда.

Что касается последней фразы ("на кухне трудится искусный полубог..."), то она не имела целью ни одного конкретного продукта, используемого в гастробаре. Метафора в данном случае использована для иллюстрации эмоций автора, что не является запрещенным приемом. Однако, если я таким образом обидела шефа или производителя пива, то прошу прощения: не имела такой цели.

В конце хочется отметить, что наша редакция и я лично с уважением относимся к вашему учреждению и рады посещать гастрабар Werden как по служебным поводам, так и по собственным частным. Однако, хочется процитировать ст. 4 Закона о средствах массовой информации, которая говорит, что одним из принципов деятельности СМИ является "многообразие мнений". А согласно ст.5 того же Закона "В Республике Беларусь каждому гарантирована свобода мнений и их свободное выражение".

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Давайте вместе делать городские заведения лучше, их кухню вкуснее, а сервис качественнее!