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Очередное занятие Стартап-школы в Гродно: "Как стать №1, создав уникальное ценностное предложение"
Своим опытом поделится Алексей Курец, IT предприниматель, основатель сервиса онлайн-бухгалтерии Assistent.by.
На занятии Алексей расскажет:
• Как я запускал 5 стартапов;
• Первые инвестиции, чего это стоило;
• Особенности бизнеса по модели SaaS;
• Возможно ли взломать традиционный рынок;
• Перспективные ниши и тренды в ИТ, реальном секторе и на стыке;
• Стратегические партнерства для стартапа.
• Как создать уникальное ценностное предложение вашего бизнеса.
Приходите в четверг, 29 сентября, в 18 часов по адресу: ул.Мицкевича, 8.
Вход: 12 р.
Подробности на grodno.start.by
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