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Очередное занятие Стартап-школы в Гродно: "Как стать №1, создав уникальное ценностное предложение"

 

28 верасня 2016 | ТС

Своим опытом поделится Алексей Курец, IT предприниматель, основатель сервиса онлайн-бухгалтерии Assistent.by.

 
 

На занятии Алексей расскажет:

 

• Как я запускал 5 стартапов;

• Первые инвестиции, чего это стоило;

• Особенности бизнеса по модели SaaS;

• Возможно ли взломать традиционный рынок;

• Перспективные ниши и тренды в ИТ, реальном секторе и на стыке;

• Стратегические партнерства для стартапа.

• Как создать уникальное ценностное предложение вашего бизнеса.

 

Приходите в четверг, 29 сентября, в 18 часов по адресу: ул.Мицкевича, 8.

Вход: 12 р.

 

Подробности на grodno.start.by




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