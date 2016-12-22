Очередное занятие Стартап-школы в Гродно: "Как стать №1, создав уникальное ценностное предложение"

На занятии Алексей расскажет:

• Как я запускал 5 стартапов;

• Первые инвестиции, чего это стоило;

• Особенности бизнеса по модели SaaS;

• Возможно ли взломать традиционный рынок;

• Перспективные ниши и тренды в ИТ, реальном секторе и на стыке;

• Стратегические партнерства для стартапа.

• Как создать уникальное ценностное предложение вашего бизнеса.

Приходите в четверг, 29 сентября, в 18 часов по адресу: ул.Мицкевича, 8.

Вход: 12 р.

Подробности на grodno.start.by