В Гродно открывается школа радиоведущих

Слушаете радио и представляете себя на месте радиоведущего? Мечтам пора сбываться — приглашаем вас в Школу радиоведущего. Занятия ведет известная радиоведущая, начальник отдела радиовещания Радио MFM 105.0 и информационного вещания телевидения телеканала «Гродно плюс» Ульяна Шубко.

Для кого этот курс?

Для всех, кто хочет работать на радио.





Чем будет полезен курс?

• Получите личную консультацию по технике речи, конкретные

рекомендации по работе над речевыми ошибками, узнаете самые важные

упражнения, которые сделают ваш голос чистым, красивым и фактурным.

• Узнаете типичные ошибки в речи ди-джея, избегание которых позволит

вам успешно пройти собеседование на радиостанции.

• Научитесь ясно формулировать и доносить МЫСЛЬ звучащей речи,

увлекать слушателя, придумывать яркие ди-джейские подводки и узнаете

психологические трюки, которые позволяют удерживать целевую аудиторию

максимально долгое время у радиоприемника.

• Овладеете презентационными навыками, навыками аргументированного

разговора, моментального вербального реагирования на ситуацию.

• Эффективные методики снятия зажимов позволят вам чувствовать себя

максимально раскованно перед микрофоном.

• Узнаете негласные законы эфира, изучите терминологию, научитесь

занимать свою нишу (выбирать станцию, на которой вы будете звучать

органично!) и подстраиваться под любую целевую аудиторию.

• Получите пошаговую инструкцию подготовки ведущего к эфиру, которая

позволит превратить линейный эфир в настоящее шоу.

• Получите подробную инструкцию по созданию подводок для линейного

эфира, которая научит вас создавать яркие, четкие и креативные

комментарии к любой ситуации.

• Научитесь искусству диалога и интервью, сумеете находить и

разворачивать интересные темы для разговоров.

• Узнаете, как создавать утренние шоу и авторские программы на радио.

• ВСЁ ЭТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ НА ПРАКТИКЕ!





Ведущая курса: Ульяна Шубко

Более 15 лет практики на радиостанциях в качестве ведущей, автора и

продюсера линейного эфира, утренних, дневных и вечерних, одиночных,

парных и массовых радиошоу, авторских и рекламных проектов, интервью и

мероприятий.

Прошла путь от начинающего радиоведущего до начальника отдела

радиовещания и информационного вещания телевидения.

Поэтому знает изнутри работу всех служб, ответит на любой вопрос: от

звукорежиссуры передачи, музыкального программирования станции до

работы рекламной службы и продвижения бренда.

Преподаёт радиовещание студентам одного из ведущих ВУЗов страны, лично

готовит кадры для работы на радио и телевидении, проводит

индивидуальные тренинги по работе с голосом, публичному выступлению,

работе журналиста радио и ТВ.

Автор курса http://golosvefire.ru/.

Считает, что работы лучше, чем на радио — не бывает.





Продолжительность курса: 30 практических занятий по 2 часа.

Периодичность занятий: 2 раза в неделю.

Количество слушателей курса: до 6 человек в группе.





Стоимость курса:

450 руб. (4 500 000 руб. до деноминации) за весь курс!

Оплату можно производить в 2 этапа.





Как оплачивать:

На расчётный счёт учреждения «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций»:

Частное учреждение «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций»

Р/с 3015004139004 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, код 226, УПН 591018095 (назначение платежа – Оплата за курс без НДС).





Когда:

Занятия начнутся в октябре.





Как записаться:

Заполнить электронную форму заявки или написать по электронной почте [email protected] или по телефону +375 33 634 10 41.





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