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В Гродно открывается школа радиоведущих

 

21 верасня 2016 | edustudio.by

Слушаете радио и представляете себя на месте радиоведущего? Мечтам пора сбываться — приглашаем вас в Школу радиоведущего. Занятия ведет известная радиоведущая, начальник отдела радиовещания Радио MFM 105.0 и информационного вещания телевидения телеканала «Гродно плюс» Ульяна Шубко.


 
 

Для кого этот курс?

 

Для всех, кто хочет работать на радио.


Чем будет полезен курс?

 

• Получите личную консультацию по технике речи, конкретные
рекомендации по работе над речевыми ошибками, узнаете самые важные
упражнения, которые сделают ваш голос чистым, красивым и фактурным.

 

• Узнаете типичные ошибки в речи ди-джея, избегание которых позволит
вам успешно пройти собеседование на радиостанции.

 

• Научитесь ясно формулировать и доносить МЫСЛЬ звучащей речи,
увлекать слушателя, придумывать яркие ди-джейские подводки и узнаете
психологические трюки, которые позволяют удерживать целевую аудиторию
максимально долгое время у радиоприемника.

 

• Овладеете презентационными навыками, навыками аргументированного
разговора, моментального вербального реагирования на ситуацию.

 

• Эффективные методики снятия зажимов позволят вам чувствовать себя
максимально раскованно перед микрофоном.

 

• Узнаете негласные законы эфира, изучите терминологию, научитесь
занимать свою нишу (выбирать станцию, на которой вы будете звучать
органично!) и подстраиваться под любую целевую аудиторию.

 

• Получите пошаговую инструкцию подготовки ведущего к эфиру, которая
позволит превратить линейный эфир в настоящее шоу.

 

• Получите подробную инструкцию по созданию подводок для линейного
эфира, которая научит вас создавать яркие, четкие и креативные
комментарии к любой ситуации.

 

• Научитесь искусству диалога и интервью, сумеете находить и
разворачивать интересные темы для разговоров.

 

• Узнаете, как создавать утренние шоу и авторские программы на радио.

 

• ВСЁ ЭТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ НА ПРАКТИКЕ!


Ведущая курса: Ульяна Шубко

shubko

Более 15 лет практики на радиостанциях в качестве ведущей, автора и
продюсера линейного эфира, утренних, дневных и вечерних, одиночных,
парных и массовых радиошоу, авторских и рекламных проектов, интервью и
мероприятий.

Прошла путь от начинающего радиоведущего до начальника отдела
радиовещания и информационного вещания телевидения.

Поэтому знает изнутри работу всех служб, ответит на любой вопрос: от
звукорежиссуры передачи, музыкального программирования станции до
работы рекламной службы и продвижения бренда.

Преподаёт радиовещание студентам одного из ведущих ВУЗов страны, лично
готовит кадры для работы на радио и телевидении, проводит
индивидуальные тренинги по работе с голосом, публичному выступлению,
работе журналиста радио и ТВ.

Автор курса http://golosvefire.ru/.

Считает, что работы лучше, чем на радио — не бывает.


Продолжительность курса: 30 практических занятий по 2 часа.

Периодичность занятий: 2 раза в неделю.

Количество слушателей курса: до 6 человек в группе.


Стоимость курса:

450 руб. (4 500 000 руб. до деноминации) за весь курс!

Оплату можно производить в 2 этапа.


Как оплачивать:

На расчётный счёт учреждения «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций»:

Частное учреждение «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций»

Р/с 3015004139004 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, код 226, УПН 591018095 (назначение платежа – Оплата за курс без НДС).


Когда:

Занятия начнутся в октябре.


Как записаться:

Заполнить электронную форму заявки или написать по электронной почте [email protected] или по телефону +375 33 634 10 41.


Есть вопросы?

Будем рады ответить! Звоните +375 33 634 10 41




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