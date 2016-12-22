Гродненцам предлагают бесплатно изучать польский язык онлайн

Платформа polskijazyk.pl , созданная специально для русскоговорящих людей, которые хотят овладеть польским языком, существует уже год. Каждый может бесплатно проходить занятия на уровнях от A1 до B1, а вскоре на сайте появятся и занятия более высокого уровня.

Над методической частью работали специалисты-филологи с большим опытом обучения польскому языку иностранцев. Каждый из уровней состоит из тематических занятий, в которых используется 12 различных видов интерактивных упражнений. Пользователи могут прослушать более 1000 аудиофайлов, записанных профессиональными дикторами. Грамматические таблицы можно сохранить себе на компьютер и пользоваться независимо от платформы.

За год существования на сайте polskijazyk.pl зарегистрировалось 27 тысяч человек, 60% из которых возвращаются сюда, чтобы продолжать изучать не только язык, но и культуру и историю страны-соседки.

Новинкой этой осени стал адаптивный дизайн - теперь пользоваться платформой удобно и с мобильных устройств. Также этой осенью на сайте появятся занятия нового уровня - B2. С таким уровнем можно уже сдавать официальный экзамен на получение языкового сертификата в Польше.

Платформу разработал фонд "Окно на Восток" из Белостока при поддержке Министерства иностранных дел Польши. Это уникальный проект - настолько профессионального бесплатного онлайн-инструмента для изучения польского языка до сих пор вообще не существовало.

Polskijazyk.pl может быть полезен тем, кто планирует учиться или работать в Польше или просто поехать туда туристом. Наработками платформы могут также пользоваться языковые школы, организаторы образовательных курсов, репетиторы и другие профессионалы в сфере образования.