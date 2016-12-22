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Гродненцам предлагают бесплатно изучать польский язык онлайн
Платформа polskijazyk.pl, созданная специально для русскоговорящих людей, которые хотят овладеть польским языком, существует уже год. Каждый может бесплатно проходить занятия на уровнях от A1 до B1, а вскоре на сайте появятся и занятия более высокого уровня.
Над методической частью работали специалисты-филологи с большим опытом обучения польскому языку иностранцев. Каждый из уровней состоит из тематических занятий, в которых используется 12 различных видов интерактивных упражнений. Пользователи могут прослушать более 1000 аудиофайлов, записанных профессиональными дикторами. Грамматические таблицы можно сохранить себе на компьютер и пользоваться независимо от платформы.
За год существования на сайте polskijazyk.pl зарегистрировалось 27 тысяч человек, 60% из которых возвращаются сюда, чтобы продолжать изучать не только язык, но и культуру и историю страны-соседки.
Новинкой этой осени стал адаптивный дизайн - теперь пользоваться платформой удобно и с мобильных устройств. Также этой осенью на сайте появятся занятия нового уровня - B2. С таким уровнем можно уже сдавать официальный экзамен на получение языкового сертификата в Польше.
Платформу разработал фонд "Окно на Восток" из Белостока при поддержке Министерства иностранных дел Польши. Это уникальный проект - настолько профессионального бесплатного онлайн-инструмента для изучения польского языка до сих пор вообще не существовало.
Polskijazyk.pl может быть полезен тем, кто планирует учиться или работать в Польше или просто поехать туда туристом. Наработками платформы могут также пользоваться языковые школы, организаторы образовательных курсов, репетиторы и другие профессионалы в сфере образования.
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