От идеи до реализации: образовательный проект "BrainHUB" пройдет в Гродно

8-9 октября в Гродно пройдёт образовательный коворкинг проект «BrainHUB». Темы двухдневных интенсивов: локальные сообщества; создание и реализация общественных, культурных и социальных проектов; работа и продвижение в социальных медиа.

Что такое «BrainHUB»? Это короткие тематические интенсивы (тренинги, семинары и мастер-классы) в небольшой группе людей с активным вовлечением тренеров и лекторов с задачей сформировать и реализовать идею при последующей менторской и организационной поддержке со стороны организаторов «BrainHUB».

Участники проекта смогут получить спектр навыков как в индивидуальной, так и командной работе, а также получить ценные знания в области стратегического планирования и менеджмента, маркетинга, гражданской журналистики. Кроме того, важной составляющей участия в проекте является ориентация на практику. Это значит, что участники проекта смогут не только самостоятельно руководить или быть в команде проекта, но и рассчитывать на менторскую поддержку со стороны организаторов «BrainHUB».

Лекторами гродненского «BrainHUB» будут менеджер по организации фестивалей, выставок, креативных проектов Анастасия Куриленко; гродненский общественный активист Игорь Кузьминич; медиа эксперт, культуролог и журналист Максим Жбанков; эксперт в области SMM и спикер образовательного центра ”Rocket” Ян Сташкевич.

Помимо тематических занятий, участников «BrainHUB» ожидают тимбилдинги и вечерняя культурная программа 8-го октября!

Участие в программе абсолютно бесплатное, однако требует предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно до 4 октября, включительно, заполнив короткую форму. Количество мест строго ограничено (20 человек!).