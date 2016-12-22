В Гродно расширяется сеть GPON: быстрый интернет появится еще в почти 70 домах

"Белтелеком" продолжает распространять оптволокно в Гродно, сообщает сайт компании . Сейчас модернизируется телефонная линия в отдельных домах в окрестностях Фолюша, Девятовки и Вишневца. Старый медный кабель заменяется на оптический. Меняются также номера телефонов.

Технология GPON позволяет в десятки раз повысить скорость доступа в интернет (до 100 Мбит/с) и пользоваться возможностями IPTV.

Теперь подключение к сети GPON проходит по улицам:

-Соломовой 135;

-Чайкиной 26, 31, 35, 45, 49, 51;

-пер.Дзержинского 10, 10а, 10б;

-Вишневецкая 8,12;

-Кабяка 9;

-Фолюш 1; 2, 37, 181, 182, 185, 186, 199, 200, 200а, 201, 201а;

-Дзержинского 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 123/1, 123;

-Я.Купалы 88, 88а;

-Брикеля 14, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/7;

-Тавлая 30, 30а, 30б, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3;

-Лиможа 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26