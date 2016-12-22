В Гродно состоится воркшоп «Личное дело» для девушек

16 августа в рамках проекта «[НЕ] Женское дело» стартует серия образовательных мероприятий для женщин. Команда лекторов при поддержке интернет-магазина Lamoda посетит Брест, Гродно, Витебск, Могилев и Гомель, где проведут воркшопы о том, как запустить в Беларуси свое дело, будь то собственный бизнес или общественная инициатива. Второй воркшоп пройдет в Гродно, в 19:00 18 августа.

«Наша цель – вдохновить женщин Беларуси на собственные проекты и предоставить им эффективные инструменты для работы. Мы уверены, что каждая девушка может реализоваться в той сфере, которая ей по-настоящему интересна», - отмечают организаторы.

В рамках проекта спикеры расскажут о том, как правильно ставить и достигать цели, проводить переговоры с представителями власти и журналистами, определять свою целевую аудиторию и работать с ней.

Утром 19 августа в Гродно состоится неформальный завтрак, где девушки смогут познакомиться с единомышленницами, обсудить свои идеи и планы, а также проконсультироваться с экспертами в области управления проектами.

Вход на мероприятия бесплатный, предварительная регистрация обязательна.

О проекте:





Проект «[НЕ] Женское дело» - это общественная инициатива, целью которой является развитие женского предпринимательства, информационная, образовательная и психологическая поддержка женщин, которые хотят создать собственное дело в Беларуси.

В рамках образовательного путешествия команда единомышленниц проведет воркшопы и неформальные завтраки в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле.

Подробнее о проекте на http://delo.tilda.ws/