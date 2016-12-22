Спортсмены из 12 стран зарегистрировались на марафон Друскининкай-Гродно

Спортсмены из 12 стран уже зарегистрировались на VI Международный марафон дружбы Друскининкай-Гродно, который стартует 10 июля. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Андрей Бойша.

Это единственный в Европе трансграничный марафон. Дистанция пробега длиной 42 км 195 м проложена по территории Литвы и Беларуси.

"Заявки на участие подали представители 12 государств, однако список может быть расширен, поскольку регистрация продлится до 7 июля. Из года в год представительство по странам растет. Многие спортсмены желают добавить уникальный марафон в свою коллекцию", - отметил Андрей Бойша.

По последним данным, для участия в марафоне зарегистрировано более 150 человек из Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины, Германии, Великобритании, Эстонии, Катара, Венгрии, Норвегии и Франции.

"Мужчины и женщины будут соревноваться в четырех возрастных категориях: 18-39, 40-49, 50-59 лет, 60 лет и старше. Лимит времени - 6 часов", - отметил Андрей Бойша.

Каждый год старт и финиш марафона меняются местами. В этот раз спортсмены начнут забег с центральной площади Друскининкая и финишируют в гродненском ЦСК "Неман". Пробегут марафонцы по улицам двух городов, через населенные пункты Гродненского района. Пересекать границу они будут в пункте пропуска "Привалка", причем сделают это без остановки: пограничный и таможенный контроль будет организован в местах старта и финиша. По дороге для спортсменов обустроят пункты питания с водой, сотрудники МЧС организуют в нескольких местах водную завесу - импровизированный душ для охлаждения участников.



