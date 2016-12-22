Помять и простить. Жестокие автобои прошли под Гродно (фото)

Автомобильные состязания на выживание прошли 13 августа у подножия коробчицкого "Олимпа", что рядом с Гродно. В каждом бою на арене 30х30 метров встречались четыре машины, специально подготовленные к жестким столкновениям. Биться до последнего выезжали как "отечественные" ВАЗы и ГАЗы, так и Renault с Ford'ом. Боевые авто приехали не только из Гродно, но и из Минска, Слонима, Барановичей и Пинска.