Гродненка победила на Всемирном боди-арт-фестивале

"World Bodypainting Festival" является крупнейшим событием в искусстве боди-арт и проводится с 1998 года на юге Австрии в небольшом городке Перчах-Ам-Вертезее. Сюда приезжают художники-визажисты из 50 стран мира. В этом году конкурс проходил 1−3 июля.

Визажист из Гродно Дарья Иодель была единственной белоруской на фестивале. Она представила свою работу в номинации "Креативный макияж" и выиграла.

— В профессии я уже девятый год. Работаю визажистом с 19 лет. Мне всегда было интересно создавать масштабные работы, касающиеся именно арт-ответвлений от классического макияжа, — говорит Дарья.

На то, чтобы поучаствовать в мировом форуме профессионалов, девушку вдохновила встреча с известным креативным визажистом Денисом Карташевым. Она побыла его ассистентом и решила поехать на фестиваль в Австрию, чтобы там попробовать свои силы.

— Подготовка к чемпионату заняла у меня полгода. Важно было продумать все до мелочей, так как масштаб мероприятия обязывал показать высший пилотаж. Надо было продемонстрировать технические навыки, создать необычный образ, продумать цветовое решение и главное — обыграть тему номинации, которая была продиктована жюри конкурса. В этом году нам предложили такую: "Ретродрама, роковые дивы эпохи немого кино, шарм декаданса и магнетическая графика ар-деко".

Девушка долго продумывала образ своей модели, стараясь объединить моду, искусство, новые технологии и остаться в рамках заявленной темы. В итоге работа гродненки очень понравилась жюри международного конкурса.

— В начале представления глаза и губы модели закрыты специальными линзами. Во время презентации линзы распахнулись и под ними уже можно было видеть визаж. За механизмом я ездила к талантливому фокуснику в Москву. С помощью выбранной формы макияжа хотела создать эффект уменьшенного лица, драматической «маски», которая создает абсолютно новое ощущение от восприятия лица модели. При пошиве костюма вдохновением были показы легендарного Джона Гальяно, который очень любит в своих коллекциях использовать ретростилистику звезд эпохи немого кино, — рассказывает Дарья.

Девушка признается, что постоянно сталкивалась с какими-то трудностями: то невозможно было найти нужные материалы для пошива костюма, то проблемой стало отыскать батарейки для механизма с нужной энергоемкостью. И, конечно, сказывались волнение и напряжение в день номинации.

— Рядом со мной были участники, которые имеют опыт работы на мировых шоу и показах. Чтобы создать образ, каждому участнику конкурса дали 1,5 часа. Важно было побороть волнение и страх и все сделать быстро и четко. Признаюсь, испытывала весь конкурсный день такую степень напряжения, что на сцене просто ничего не видела, только черную пелену. Помню, как очень сильно обнимала всех членов жюри, колотясь от эмоций. Конечно, я рада своей победе — это не только статус, доказательство мастерства и уровня, но и прежде всего победа над своими личными эмоциональными страхами и мощная психологическая закалка.