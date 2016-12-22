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Не работал светофор и не уступил дорогу. На кольце возле филармонии перевернулся бус
В воскресенье, 25 сентября, в 19.40 на кольце возле областной филармонии в Гродно из-за неработающего светофора, а также невнимательности водителя Volkswagen T4, произошло ДТП, в котором был поврежден автомобиль Renault.
Во время ДТП светофор был отключен. Volkswagen ехал по второстепенной, Renault выезжал по главной. Из-за того, что водитель Volkswagen не глядел по сторонам, произошла авария, в результате чего бус перевернулся. Из людей никто не пострадал, повреждены машины, но восстановлению подлежат.
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