Не работал светофор и не уступил дорогу. На кольце возле филармонии перевернулся бус

В воскресенье, 25 сентября, в 19.40 на кольце возле областной филармонии в Гродно из-за неработающего светофора, а также невнимательности водителя Volkswagen T4, произошло ДТП, в котором был поврежден автомобиль Renault.

Во время ДТП светофор был отключен. Volkswagen ехал по второстепенной, Renault выезжал по главной. Из-за того, что водитель Volkswagen не глядел по сторонам, произошла авария, в результате чего бус перевернулся. Из людей никто не пострадал, повреждены машины, но восстановлению подлежат.





