Первые занятия Гродненских Мастерских Знаний состоялись в Гродно

Психология, инфографика, ораторское искусство и мастерство презентаций, экологическое потребление — это темы первых открытых занятий, которые прошли 18 сентября в рамках Гродненских Мастерских Знаний и собрали людей самых разных возрастов и интересов.

Самыми популярными занятиями по количеству заявок оказался мастер-класс от Татьяны Соловьевой «Говорим красиво. Как говорить более точно? Чётче? Убедительнее? Практика и рекомендации«, в ходе которого участники учились четко произносить звуки при помощи многочисленных упражнений. Также ведущая рассказывала о том, как чувствовать себя более уверенно во время коммуникации.

Много участников собрали также и занятия психолога Юлии Богатыревич «Способы управления конфликтными ситуациями«. Участники занятий отметили, что получили от Юлии много примеров из повседневной жизни, много полезных советов. Интересный разговор ведущей мастер-класса с участниками продолжился даже после окончания мастер-класса.

Много полезных советов получили также участники занятий Янины Сидоренко, касающихся экологического потребления. Здесь слушатели учились разбираться в составе продуктов, понимать смысл многих «Е» на этикетках, узнали, какое молоко — самое натуральное. Преподавательница провела также занятие «Как снизить цены оплаты за квартиру», на котором рассказала, какая польза от энергосберегающих лампочек и как экономить воду.

Два следующих занятия, посвященных инструментам визуализации, провели Алексей Шота и Витовт Рудник. Они поделились с участниками мастер-классов примерами своей работы, показали, как можно использовать в своей общественно-полезной деятельности различные онлайн инструменты (интерактивные карты, визитки и т.д.).

По мнению координатора Гродненских Мастерских Знаний Ольги Галецкой, большим плюсом является то, что на занятия пришло много новых людей разного возраста.

«Такого рода мероприятия», — говорит Ольга,- «позволяют приобретать новые полезные знания и умения, встречаться с интересными людьми, интегрироваться в жизнь общества.»

Мастерские проходили на площадках двух гродненских организаций — ОО «Центр «Третий Сектор» и учреждения «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций«, которая является организатором Гродненских Мастерских Знаний.

Следующие Мастерские запланированы на 9 октября и 6 ноября. Во время них гродненцев ждет продолжение некоторых тем, а также — новые темы занятий, которые заявляли гродненцы, желающие провести занятия. Организаторы обещают, что в ходе Мастерских можно будет получить новые знания об образовательных возможностях, о способах стимулирования деятельности мозга, продвижении общественно-полезной деятельности в соцсетях, гендерной тематике и о многом другом.

До 25-го сентября каждый желающий может предложить свою собственную тему для проведения занятий в рамках следующих Мастерских. Заявки можно подавать в электронной форме. Программа следующих Мастерских будет известна 28-го сентября.

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