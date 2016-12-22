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Впервые гродненцы смогут увидеть мир глазами собаки

 

08 верасня 2016 | Руслан Кулевич

Гродненский фотограф Ян Хведчин представил первый в Беларуси фотопроект, в котором мир показан так, как его видит собака. Цель проекта: привлечь внимание к животным, которые находятся в пункте временного содержания беспризорных животных в Гродно.

 
 

"Работа показывает все проявления жизни бездомной собаки ее глазами, - говорит фотограф Ян Хведчин. - Чтобы передать это с максимальной точностью, я использовал работу французского врача и исследователя Гийома Лейонсе Дюпра "Зооптика. Мир глазами животных".

 

Пункт временного содержания - это не приют, по правилам держать животное дольше 5 дней здесь нельзя. Фотограф призывает всех людей, которые хотят завести себе собаку или кошку, приезжать туда и выбрать себе питомца.

 















 

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Тэмы: фота, дабрачыннасць, жывёлы



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