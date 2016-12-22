Олимпийца Ивана Тихона встретили в Гродно с цыганами и оркестром

Молотобойца, призера Олимпийских игр в Рио Ивана Тихона встречали в Гродно вечером 26 августа. После громких побед, уже по доброй традиции на Фолюше, где живет Иван, соседи собираются и необычным образом встречают своего любимого спортсмена. В этот раз они пригласили цыган и целый оркестр МЧС.

"Ивана победы сплотили соседей, мы стали одной большой дружной семьей и мы всегда готовимся к его встречи. В этот раз мы устроили настоящий прием олимпийскому чемпиону. И нельзя сомневаться в Иване - мы верим, что в Токио у него будет золото. Он наш герой", - рассказала Алена, соседка Тихона.







Также не обошлось без главной традиции "метания молота". В этом году он с новыми цифрами - "77,79 метра".

Спортсмен был рад такому теплому приему и поблагодарил каждого, сфотографировался со всеми и успел раздать автографы.

"Соседи - это самые строгие болельщики и каждый раз они придумывают все новые и новые встречи. Сегодня для меня эта встреча была словно впервые. Очень приятно удивили и как всегда порадовали они меня, а я их. Я уезжал с хорошим настроением и приехал с таким же, потому что мне удалось порадовать всех и отстоять свои интересы", - сказал Иван.

Иван не хочет разбрасываться словами и об Олимпиаде-2020 в Токио пока говорить ничего не хочет.

Напомним, гродненец Иван Тихон выиграл серебряную медаль на олимпийских соревнованиях по метанию молота в Рио. Лучшей для Тихона стала пятая попытка с результатом 77,79 метра. Победу же праздновал Дилшоду Назаров из Таджикистана с результатом 78,68. Бронза досталась поляку Войцеху Новицкому, что метнул молот на 77,73 метра. Тихон лидировал до третьей попытки Назарова, а за все время соревнований ни разу не опускался ниже второй позиции.