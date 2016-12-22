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Город

Дизайнеры билбордов из Гродно вновь отличились смешной ошибкой: перепутали свой город с Витебском

 

26 жнiвеня 2016 | Ян Лелевич

билборд гродно

Дизайнеры гродненских билбордов вновь отличились неграмотностью. В центре города на стене одного из старых домов во дворе улицы Советской появился огромный плакат. На большом полотнище расположено изображение... Витебска.

 
 

Снимок был сделан в 1912 году пионером цветной фотографии в Российской Империи Сергеем Прокудиным-Горским. На снимке Двина при устье в нее Витьбы. Изображение действительно немного напоминает гродненской русло Немана.

 

билборд гродно

билборд Гродно Витебск

билборд гродно

 

Обновлено!

 

После публикации на "Тваім стылі", около 18.00, билборд сняли.

 

гродно банер билборд витебск

 

Ранее гродненские билборды засветились на всю страны, когда на них перепутали Купалу с Колосом.

 

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