Дизайнеры билбордов из Гродно вновь отличились смешной ошибкой: перепутали свой город с Витебском

Дизайнеры гродненских билбордов вновь отличились неграмотностью. В центре города на стене одного из старых домов во дворе улицы Советской появился огромный плакат. На большом полотнище расположено изображение... Витебска.

Снимок был сделан в 1912 году пионером цветной фотографии в Российской Империи Сергеем Прокудиным-Горским. На снимке Двина при устье в нее Витьбы. Изображение действительно немного напоминает гродненской русло Немана.

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После публикации на "Тваім стылі", около 18.00, билборд сняли.

Ранее гродненские билборды засветились на всю страны, когда на них перепутали Купалу с Колосом.