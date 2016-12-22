На Ожешко появился необычный "ПарКинг"

В Гродно открылся новый фастфуд с концепцией мировых брендов. Группа молодых гродненцев реализовала мечту и открыла в центре города необычное кафе под названием "ПарКинг".

В новом заведении создавать велосипед не планируют, не хотят экономить и собираются делать упор на качественный продукт.

Наш город - ворота для многих европейских туристов, мы должны пользоваться этим. Сегодня "street food" очень актуальная тема! Многие иностранцы, которые приезжают в Гродно, жалуются, что им негде перекусить. Городу нужно больше мест, где можно готовить еду на вынос.

И вот, появился объект европейского стандарта, который предлагает хорошую и качественную еду современного направления, гарантирует свежие продукты и хорошее настроение.

Фишкой нового кафе, которое позиционирует себя как "street food", станут блюда на вынос. Специально приглашенный повар - член национальной гильдии шеф-поваров России и Украины Михаил Григорчик, разработал для гродненского "ПарКинга" индивидуально каждое блюдо. Например, его бургеры будут отличаться по составу от типичных.

Пока меню в кафе классическое – бургеры, чизбургеры, роллы, картофель фри, нагетсы, луковые кольца, пирожки, пончики, мороженое и различные напитки, также имеется пиво. В дальнейшем меню будет расширяться. Уже сейчас все готовится на профессиональном американском оборудовании. Из-за того, что оборудование долго шло из США, кафе открылось только в конце лета.

Цены в "ПарКинге" будут доступными и любой человек сможет себе позволить то или иное блюдо. Наш город растёт, население в том числе, и люди нуждаются в хороших и доступных местах, где можно будет перекусить и приятно провести время.

В ближайшее время в "ПарКинге" планируют разработать специальное меню для вегетарианцев, а так же детское и студенческое меню. Доступен будет и Wi-Fi. Время работы заведения с 8 утра до 12 вечера. Официальное открытие заведения запланировано на сентябрь! Мы рады приветствовать Вас!

ЧТУП "Юльвен"

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