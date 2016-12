“Кажуць – яна ведзьма, але яна патрэбна Амерыцы”. Чаму прафесарка Шэрман раіць прагаласаваць за Хілары

Упершыню ў гісторыі Злучаных Штатаў жанчына-кандыдатка ў прэзідэнты мае рэальныя шанцы на перамогу ў выбарах. Супрацьстаянне рэспубліканцаў і дэмакратаў абвастраецца такім чынам яшчэ і гендарным супрацьстаяннем. Трамп - такі “просты свойскі мужык”, Хілары - строгая і патрабавальная “ведзьма”. Прафесарка Элізабет Шэрман, выкладоўца American University і дырэктарка Center for Women in Politics and Public Policy падзялілася сваім бачаннем сітуацыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.