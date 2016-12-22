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Вітай, школа! Першае верасня ў Instagram гарадзенцаў
З самай раніцы бацькі і дзеці посцяць у Instagram першавераснёвыя фота - з кветкамі, у прыгожай вопратцы ды з бадзёрым настроем (але апошняе не ўсіх бывае).
Первый день нового учебного года, как обычно, праздник))) Дальше - выбор за каждым))) А пока настроение отличное, в ожидании сюрпризов после линейка. С Днем знаний!!!! #первоесентября #первыйденьосени #гимназия #дети #школа #школьники #школьнаяпора #гродно #всехспраздником😘 #кошкалики #игнатевич #златик
Доброе утро, школьник и студент😊 С началом осенней поры, тебя, дружок😭 А тем временем мы счастливые идём поздравлять любимую учительницу. Букет с айвой и калиной от #eliza_chekashkina_handmade и открытка с осенними мотивами 🍁 #гродно #grodnonow #belarus #1сентября #2016 #школа #минск #хендмейд #best #bestworldpics #craft #hm #flowers #цветы #цветывгродно #drsign #inspiration
Дорогие мои коллеги с новым учебным годом!!!! Терпения, сил, вдохновения!!!И помните, чтобы ни случилось, Всегда идите на работу с улыбкой, ведь на вас смотрят Ваши ученики, котрые хотят на Вас быть похожими, с Вас берут пример. Имено вы, дорогие учителя, зажигаете огонек в сердцах и в глазках дорогих учеников!!!! #aleksandrashulga#учителя#1сентября#деньзнаний#школа#новаяжизнь#
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