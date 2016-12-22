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Вітай, школа! Першае верасня ў Instagram гарадзенцаў

 

01 верасня 2016 | ТС

1 сентября Гродно школа день знаний

З самай раніцы бацькі і дзеці посцяць у Instagram першавераснёвыя фота - з кветкамі, у прыгожай вопратцы ды з бадзёрым настроем (але апошняе не ўсіх бывае).

 
 
 

Приятное начало учебного года))))

Фото опубликовано Inna Mitskevich (@inna_mitskevich)Сен 1 2016 в 12:12 PDT

 

Сентябрь. Начало....😍😂😘👍🌹📚#первыйкласс#первоклассник#родители#дети#школа#сентябрь

Фото опубликовано Светлана Вурье (@svetlana_vurye)Авг 31 2016 в 11:10 PDT

 

#Ванюша #1сентября2016

Фото опубликовано Svetlana (@svetlana.yatsel)Авг 31 2016 в 10:36 PDT

 

#1сентября2016 #старшийсын #Никита #люблюнемогу #идемвсад

Фото опубликовано Svetlana (@svetlana.yatsel)Авг 31 2016 в 10:25 PDT

 

#1сентября # снова в школу😂😂😂😂

Фото опубликовано Андрей (@chizh_andrey)Авг 31 2016 в 10:09 PDT

 

#2"Б" #линейка #13школа #Гродно

Фото опубликовано Yulia Konkina (@konkinayulia)Сен 1 2016 в 12:19 PDT

 

Систер совсем большой. первый раз в четвертый класс)

Фото опубликовано Part of the big world (@rinakrivchikova)Авг 31 2016 в 10:33 PDT

 

Мой зайка идёт в сад, цветы остались за кадром 😂😂 #1сентября

Фото опубликовано @verasokiranovaАвг 31 2016 в 10:46 PDT

 

Он так счастлив, что идёт в школу)

Фото опубликовано R. (@l.sharameto)Сен 1 2016 в 12:28 PDT

 

Коротко о главном😂👍😘#сентябрь#школа#первоклассник#дети#родители#

Фото опубликовано Светлана Вурье (@svetlana_vurye)Авг 31 2016 в 11:12 PDT

 

Дашкапервоклашка)))

Фото опубликовано pashgalkin (@pashagalkin92)Сен 1 2016 в 12:35 PDT

 

1сентября) #праздник#первоклашка#сестренка#моя#

Фото опубликовано Polina (@polina_tsyvinskaya)Авг 31 2016 в 11:29 PDT

 

С 1 сентября Всех!🌞!!!Вот и наступила осень!!!🍁🍂🍃

Фото опубликовано танюша (@rybaww89)Авг 31 2016 в 10:47 PDT

 

первые пошли 📸☺️ 01//09

Фото опубликовано @kskrobinskayaСен 1 2016 в 12:52 PDT

 

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